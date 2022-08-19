19 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Киев согласится на переговоры с Москвой только в том случае, если Россия прекратит военную спецоперацию на Украине и оставит освобождённые от украинских формирований территории.

Оксана Переможенко, , 11:31 — REGNUM Киев согласится на переговоры с Москвой только в том случае, если Россия прекратит военную спецоперацию на Украине и оставит освобождённые от украинских формирований территории. Об этом, как сообщает 18 августа Anadolu, заявил Владимир Зеленский по итогам встречи с представителями Турции и ООН во Львове.

Время Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского лидера, российские военные должны сначала «покинуть оккупированные территории» и тогда Киев согласится «начать мирные переговоры».

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что переговоры нужнее Украине, — Россия не просит о них. Иные добавили, что Зеленскому безразлично, что люди гибнут, он готов продолжать военные действия. Были и те, кто указал на то, что украинский лидер ставит такие условия, при которых переговоры невозможны.

«То есть никогда?» — спросил Denis D.

«Проморгал ты Украину, Зеленский. Или профукал», — добавила Валентина.

«Удачи! Готовься подписывать акт о полной капитуляции!» — призвал Evgeniy M.

«Ну он же прекрасно понимает, что этого не будет. У него на самом деле уже нет другого выхода, кроме как гнуть эту линию…» — пишет Serg.

«А народ свой спросил, чего хотят люди?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

Трехсторонняя встреча во Львове (сс) Офис президента Украины

«Абсолютно согласен с Зеленским: Украина будет вести переговоры с Россией только тогда, когда Россия покинет территорию Украины и перейдет на территорию Польши», — смеется Владимир.

«А что? Россия просит переговоры?» — недоумевает Nikоlay.

«Нас это устраивает. Поговорим после того, как закончим», — отметил Андрей.

«Короче, посидели, поболтали ни о чём и разъехались, что и требовалось доказать — с ним никто не будет договариваться, и Зеленский об этом знает…» — отреагировал «Че».

«Эти условия выполнимы. Только будет несколько наоборот. Куда зайдут русские — оттуда уйдет Украина», — написал Станислав Б.

«Вот сейчас даже как-то легче стало. А то мало ли что… Вдруг мы опять поверим Украине и начнем договариваться», — добавил «Ацтек».

«Кому они нужны с их переговорами? Сам приползет, тварь такая!» — не выдержала Марина К.

«Это Зеленскому со своей шайкой нужно как можно быстрее покинуть исконно Русские земли!» — возмутилась Наталья.

«Их с 2014 года уговаривали просто перестать стрелять по своим гражданам…» — напомнила Екатерина.

Российская армия в Харьковской области Министерство обороны России

«Не дождешься!.. Сначала своих освободим из вашего фашистского рабства», — пишет Jonny S.

«Зеленский, а тебе кто-то предлагал переговоры?» — спросил еще один участник обсуждения.

«Это хорошо! Капитуляцию подпишешь, потом под трибунал пойдёшь, клоун, если свои не уберут», — отреагировал Александр.

«А где сейчас территория Украины?» — с сарказмом поинтересовался Sergey R.

«Потому, что пусть люди умирают в ходе военных действий. Ему плевать. Переговоры ещё какие-то. Пока Запад даёт деньги, можно до последнего украинца вести боевые действия», — пишет Lisa S.

«Он отрабатывает деньги, тянет время. По завету Америки», — подытожил Денис.