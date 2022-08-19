Канберра, , 11:15 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон призвал к обсуждению внедрения атомной энергетики в Австралии. Эту идею политик обнародовал у себя в Twitter 19 августа.

АЭС mzter

«Крупные бизнес-группы и профсоюзы призывают к отмене моратория на атомную энергетику на фоне стремления обеспечить «технологическую независимость» Австралии во время перехода к сокращению выбросов», — написал Даттон.

Напомним, что в Австралии никогда не было ни одной атомной электростанции, хотя несколько проектов предлагались еще с 1950-х годов.

В то время как против атомной энергетики на протяжении десятилетий выступали по экологическим соображениям, перспектива стабильной базовой мощности и нулевых выбросов углерода привела к росту призывов рассмотреть возможность её внедрения.