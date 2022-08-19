Москва, 19 августа 2022, 11:10 — REGNUM Жители Украины станут основными бенефициарами разгрома националистических формирований на Украине. Об этом 19 августа заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Он выступает на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По его словам, российская спецоперация используется Западом как предлог глобальной антироссийской кампании. Патрушев подчеркнул, что Россия ведёт борьбу именно с марионеточным киевским режимом, в то время как украинский народ «станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей» среди киевских элит.