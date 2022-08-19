Москва, , 11:08 — REGNUM Ответные меры стоит принять на фоне призывов руководства Литвы по ограничению выдачи виз российским гражданам, отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Government.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал объявить туристические визы, выданные российским гражданам на уровне ЕС, недействительными.

«Литовское руководство продолжает провоцировать ЕС своими предложениями по ограничению выдачи виз россиянам. Пора бы уже серьезно задуматься об ответных мерах», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

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