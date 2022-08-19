* Талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 19 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В афганских провинциях Нангархар и Кунар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили людей, вывесивших на своих домах и магазинах национальный флаг в честь 133-й годовщины независимости Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

PavelD Карта-флаг Афганистана

Источники из провинции Нангархар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали некоторых из этих молодых людей в городе Джелалабад и увезли их после избиения. Уточняется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали все флаги в Джелалабаде и предупредили жителей этого города, что они будут наказаны, если трёхцветный флаг снова будет вывешен.

Источники из провинции Кунар также сообщают, что ряд жителей этой провинции, поднявших национальный флаг на своих магазинах, на дорогах и в автомобилях, получили предупреждение от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили их, чтобы они впредь в День независимости использовали белый флаг движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако источники сообщают, что, несмотря на полученные от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупреждения использовать флаг движения для празднования дня победы, местные жители не проявили к этому интереса и не участвовали в таком праздновании.

В прошлые годы в День независимости Афганистана города украшали трёхцветным флагом, а горожане вывешивали триколор над своими магазинами и домами.