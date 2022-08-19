Бодайбо, Иркутская область, , 11:06 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 19 августа известило о проведении доследственной проверки по факту несчастного случая: на горнодобывающем участке, расположенном в 140 км от города Бодайбо выполнении работ в карьере погиб рабочий. Трагедия произошла накануне, 18 августа. По предварительным данным, машинист карьерного самосвала «БеЛАЗ», двигаясь по технической автодороге карьера, допустил съезд с дорожного полотна и опрокидывание в водоотстойник.

В Бодайбо следователи СК начали доследственную проверку по факту нарушений требований охраны труда СКР

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена документация по требованиям охраны труда. После извлечения из воды тела потерпевшего, проведена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2022 года на заводе ПАО «РУСАЛ Братск» погиб рабочий, не имевший допуска к самостоятельной работе в качестве водителя дизельного погрузчика в корпусах электролиза.

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