Бодайбо, Иркутская область, 19 августа 2022, 11:06 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 19 августа известило о проведении доследственной проверки по факту несчастного случая: на горнодобывающем участке, расположенном в 140 км от города Бодайбо выполнении работ в карьере погиб рабочий. Трагедия произошла накануне, 18 августа. По предварительным данным, машинист карьерного самосвала «БеЛАЗ», двигаясь по технической автодороге карьера, допустил съезд с дорожного полотна и опрокидывание в водоотстойник.
Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена документация по требованиям охраны труда. После извлечения из воды тела потерпевшего, проведена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2022 года на заводе ПАО «РУСАЛ Братск» погиб рабочий, не имевший допуска к самостоятельной работе в качестве водителя дизельного погрузчика в корпусах электролиза.
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