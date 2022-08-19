Москва, 19 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Запад пытался организовать цветные революции в странах бывшего СССР, заявил 19 августа секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Он выступает на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Патрушев заявил, что события в Узбекистане и Казахстане в 2022 году и в Белоруссии в 2020 году являются попытками Запада организовать в этих странах цветные революции.