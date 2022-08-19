Москва, , 17:03 — REGNUM Строительство трёх серий малых ракетных и патрульных кораблей судостроительная корпорация «Ак Барс» ведёт с опережением графика. Об этом сообщает портал Корабел. ру.

Корабль проекта 22160 «Сергей Котов» Mil.ru

«У нас сейчас идут серийные машины проектов 22 160, 22 800, 21 631, гражданские суда. Все эти корабли идут в соответствии с графиками заказчика. <…> Сегодня мы по срокам в определенных вещах опережаем время на предмет готовности кораблей. <…> Но иногда мы сталкиваемся с проблемами, когда появляется необходимость проведения определенных доработок, которые требуют дополнительного времени», — рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зеленодольский завод имени А. М. Горького 10 августа отправил малый ракетный корабль (МРК) проекта 21 631 «Град» на внешнюю сдаточную базу в г. Кронштадт, где ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний.

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