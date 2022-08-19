«Ак Барс» строит корабли с опережением графика
Москва, 19 августа, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Строительство трёх серий малых ракетных и патрульных кораблей судостроительная корпорация «Ак Барс» ведёт с опережением графика. Об этом сообщает портал Корабел. ру.
«У нас сейчас идут серийные машины проектов 22 160, 22 800, 21 631, гражданские суда. Все эти корабли идут в соответствии с графиками заказчика. <…> Сегодня мы по срокам в определенных вещах опережаем время на предмет готовности кораблей. <…> Но иногда мы сталкиваемся с проблемами, когда появляется необходимость проведения определенных доработок, которые требуют дополнительного времени», — рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что зеленодольский завод имени А. М. Горького 10 августа отправил малый ракетный корабль (МРК) проекта 21 631 «Град» на внешнюю сдаточную базу в г. Кронштадт, где ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний.
Читайте также: Малый ракетный корабль «Град» отправили на испытания в Кронштадт