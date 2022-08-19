Белгород, 19 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На данный момент пожар на складе с боеприпасами в Белгородской области локализован. Об этом 19 августа рассказал глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

hansbenn Пожар

«Возгорание локализовано. Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны», — приводит его слова РИА Новости.

Также Дыбов отметил, что возгорание удалось локализовать около 05:00 мск, и добавил, что в настоящее время на месте происшествия ведут работу сапёры. При этом глава Валуйского городского округа уточнил, что местные жители смогут вернуться домой, когда им разрешат это сделать военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что в Белгородской области проводится эвакуация сёл, расположенных рядом со складом боеприпасов, на котором произошла детонация.