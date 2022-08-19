Москва, , 11:02 — REGNUM Министерство иностранных дел России обратило внимание на то, что в последнее время резко выросло количество ложных сообщений в соцсетях о российско-казахстанских отношениях. Об этом 18 августа заявил на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие «вбить клин» в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана», — сказал Нечаев.

Напомним, 15 августа на сайте Stopfake. kz, созданный при правительстве Казахстана, опроверг информацию, что в стране планируется закрыть классы, где учат на русском языке. Данные сообщения, что русский язык перестанут преподавать в казахстанских школах стали распространять в соцсетях.

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