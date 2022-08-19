Севастополь, , 11:10 — REGNUM Патрульный катер Крымской военно-морской базы Черноморского флота назвали в честь заместителя командующего флотом Андрея Палия, погибшего в марте в боях за освобождение Мариуполя. Торжественная церемония прошла 19 августа в Севастополе.

Церемония прощания с Андреем Палием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выступая в ходе церемонии на Графской пристани, врио командующего Черноморским флотом Виктор Соколов напомнил, что Палий погиб ровно пять месяцев назад на боевом посту, вместе с подчинёнными он находился на передовой борьбы с фашистской нечистью.

«Потомственный офицер. Уверен, что и отец, и дед гордились бы им», — приводит слова Соколова портал ForPost.

Имя Андрея Палия присвоили катеру «П-415».

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