Париж, 19 августа 2022, 10:59 — REGNUM Полковник морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Энди Милберн обучает в Донбассе боевиков киевского режима, сообщает 18 августа французская Le Monde.
Отмечается, что Милберн основал частную военную компанию «Моцарт», тренирующую боевиков ВСУ, уже побывавших в зоне боевых действий. Подготовка проводится в населенном пункте Бахмут.
Вместе с тем издание отмечает, что власти США отрицают связь с ЧВК «Моцарт».
Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты планируют выделить Украине 800 млн долларов в качестве дополнительной военной помощи.
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