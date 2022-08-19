Париж, 19 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Полковник морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Энди Милберн обучает в Донбассе боевиков киевского режима, сообщает 18 августа французская Le Monde.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Отмечается, что Милберн основал частную военную компанию «Моцарт», тренирующую боевиков ВСУ, уже побывавших в зоне боевых действий. Подготовка проводится в населенном пункте Бахмут.

«На протяжении четырех месяцев занятия проведены с 2,5 тыс. украинскими военнослужащими. Такая подготовка является главной миссией ЧВК. Мои подчиненные делают работу, которую не может сделать Вашингтон», — цитирует газета слова Милберна.

Вместе с тем издание отмечает, что власти США отрицают связь с ЧВК «Моцарт».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты планируют выделить Украине 800 млн долларов в качестве дополнительной военной помощи.

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