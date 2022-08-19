Ярославль, 19 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославской области 12-летний ребёнок пострадал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

76. мвд. рф Машина перевернулась после съезда в кювет

Авария случилась 18 августа в 13:59 на трассе «Золотое кольцо».

«По предварительной информации мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Приус», не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание», — пояснили в ярославской полиции.

В результате ДТП 60-летнему водителю, 59-летней женщине-пассажиру и 12-летнему мальчику мальчику требуется амбулаторное лечение. Ещё одному пассажиру — 64-летней женщине потребовалась госпитализация.