Краснокамск, Пермский край, 19 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Пермском крае борются с торфяным пожаром на территории Краснокамского городского округа, сообщили в ГУ МЧС по региону.

59. mchs. gov.ru Торфяной пожар в Краснокамске

Торф загорелся вечером 18 августа возле СНТ «Гознаковец-3». В настоящее время пожар локализован.

В тушении участвуют силы и средства от МЧС России в количестве шести единиц техники и 25 человек личного состава. Площадь горения торфа составляет 200 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. В пермском МЧС заявили об отсутствии угрозы жизни и здоровью жителей Краснокамска.

Добавим, за истекшие сутки 18 августа в Прикамье произошло 14 пожаров, из них три 3 пожара — в Перми.