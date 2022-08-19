Ярославль, 19 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении убийства, благодаря бдительным местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Victor Задержание

«16 августа 2022 года в Кировском районе Ярославля в полицию от граждан поступило сообщение о том, что на берегу реки Которосль между неизвестными произошел конфликт, в ходе которого один мужчина удерживал второго в воде, не давая возможности дышать. Последний скончался на месте происшествия», — сообщили в полиции.

Затем, прибывшие на место сотрудники ППС опросили свидетелей и по полученным приметам задержали подозреваемого. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.