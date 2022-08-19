Москва, , 10:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в понедельник, 22 августа, совещание с руководителями думских фракций, на котором будет обсуждено предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о проведении дополнительного заседания Совета Думы.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ситуации с Запорожской АЭС и для выработки мер по успешному завершению операции на Украине Зюганов предложил провести дополнительное заседание Совета Госдумы. О готовности поддержать это предложение заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

«Вячеслав Володин и руководители фракций договорились провести в понедельник, 22 августа, совещание для обсуждения инициативы КПРФ и принятия решения о дате заседания Совета Государственной Думы», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

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