Москва, , 10:58 — REGNUM В арбитраж Москвы к трём компаниям, которые некогда были частью группы OBI, поступил крупный финансовый иск на сумму более 252 млн рублей. Дело пока оставлено без движения из-за недочётов, на устранение которых дали срок до 16 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Сумма заявленного долга по агентскому соглашению № ОВI2-OMD/03-20 от 1 марта 2020 года составляет 252 618 055,64 рубля. Его подало 10 августа 2022 года АО «ОМД Медиа Дирекшн». При этом точно такой же иск фигурирует и в деле № А40-171 224/2022, которое было сформировано в тот же день.

Ответчиками в споре выступают ООО «Сделай своими руками», ООО «ОБИ франчайзинговый центр» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» (Санкт-Петербург).

Напомним, с 4 августа 2022 года шесть компаний, которыми ранее владела группа строительных гипермаркетов ОБИ, перешла под контроль ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX». 60% в последнем принадлежит Йозефу Лиокумовичу, а 40% — Илье Колобкову.