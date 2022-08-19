Рязань, 19 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. На данный момент ситуация с природным пожаром на территории Кудомского лесничества в Рязанской области продолжает оставаться сложной. Об этом 19 августа сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

tpsdave Лесной пожар

«Кудомское лесничество — здесь у нас самый крупный пожар, где пройдено огнем около шести тысяч гектаров. На данный момент он не локализован. Здесь ситуация сложная, но, тем не менее, угрозы населенным пунктам нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель МЧС указал, что на расстоянии шести км от пожара находится деревня Голованово, и на расстоянии девяти км — Деулино.

При этом он уточнил, что у ведомства есть в резерве три самолета, которые планируется применять для тушения верховых пожаров и добавил, что три вертолёта задействованы в работах по ликвидации возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Рязанской области вводятся ограничения на проведение охоты в районах, где объявлен режим ЧС из-за природных пожаров.