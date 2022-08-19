Чебоксары, , 10:55 — REGNUM В Чувашии планируют обустроить участки трассы Чебоксары — Сурское в четырёх районах республики. На данные цели выделяется более 42 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Остановка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» регионального минтранса. Речь идёт о мероприятиях по повышению уровня обустройства дорог регионального значения, устройстве искусственного освещения автобусных остановок на трассе Чебоксары — Сурское (до границы Ульяновской области) на 32-х участках в Чебоксарском, Красноармейском, Аликовском и Вурнарском районах (1 А этап км 16+332, км 17+359).

«Характеристика выполняемых работ по строительству: подготовка территории строительства, земляные работы, устройство дорожной одежды, восстановление покрытия, бортовых камней, демонтажные работы, удлинение существующих труб, установка барьерных ограждений, перильного ограждения, автопавильонов, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство наружного освещения, установка светофора, пусконаладочные работы», — отмечается в документации.

Работа разделена на три этапа с выходом на объект 26 сентября 2022 года и окончанием строительства 30 июля 2024 года.

Начальная цена контракта определена в размере42 419 112 рубля, источник финансирования — республиканский бюджет Чувашии.

Заявки завершат принимать 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , на начало августа 2022 года в Чувашии на участках двух федеральных трасс отремонтировали свыше 20 км дорог при годовом плане в 46 км.

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