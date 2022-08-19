Калуга, , 12:15 — REGNUM В преддверии начала учебного года государственные инспекторы дорожного надзора обследуют улицы и дороги вблизи школ и детских садов на предмет соответствия требованиям безопасности дорожного движения. Об этом 19 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Екатерина Линькова.

Дорожные полицейские проводят обследования дорог вблизи школ и детских садов Отдел ГИБДД УМВД России по г. Калуга

Во рамках обследований улично-дорожной сети полицейские уделяют внимание пешеходным переходам вблизи образовательных учреждений. Основными выявленными недостатками в содержании улично-дорожной сети являются износ дорожной разметки, отсутствие дорожной разметки «Дети», «Пешеходный переход» и надписи «Школа», искусственных неровностей, дефекты дорожного покрытия проезжей части, дорожных знаков «Дети». Оборудование дорог знаками и разметкой позволяет участникам движения ориентироваться в дорожной обстановке и является одним из ключевых аспектов в предупреждении дорожно-транспортных происшествий вблизи образовательных учреждений. Нередки случаи, когда дети-пешеходы попадают под колеса транспортных средств по пути следования из дома в школу или обратно, поэтому дороги и их обустройство вблизи каждого образовательного учреждения должны в полной мере обеспечить школьникам безопасность.

«По результатам обследования в адрес собственников дорог направлено семь информаций для устранения выявленных нарушений. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог составлено 12 административных материалов Санкция данной статьи предусматривает штраф на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, в размере от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей», — отметила Екатерина Линькова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге активисты ОНФ проверили безопасность дорог возле школ