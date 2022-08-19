Калуга, 19 августа 2022, 12:15 — REGNUM В преддверии начала учебного года государственные инспекторы дорожного надзора обследуют улицы и дороги вблизи школ и детских садов на предмет соответствия требованиям безопасности дорожного движения. Об этом 19 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Екатерина Линькова.
Во рамках обследований улично-дорожной сети полицейские уделяют внимание пешеходным переходам вблизи образовательных учреждений. Основными выявленными недостатками в содержании улично-дорожной сети являются износ дорожной разметки, отсутствие дорожной разметки «Дети», «Пешеходный переход» и надписи «Школа», искусственных неровностей, дефекты дорожного покрытия проезжей части, дорожных знаков «Дети». Оборудование дорог знаками и разметкой позволяет участникам движения ориентироваться в дорожной обстановке и является одним из ключевых аспектов в предупреждении дорожно-транспортных происшествий вблизи образовательных учреждений. Нередки случаи, когда дети-пешеходы попадают под колеса транспортных средств по пути следования из дома в школу или обратно, поэтому дороги и их обустройство вблизи каждого образовательного учреждения должны в полной мере обеспечить школьникам безопасность.
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