Москва, 19 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. На Московской бирже в ходе торгов снижаются курсы доллара и евро, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Курс американской валюты утром 19 августа опустился ниже 58 рублей. Данный показатель зафиксирован впервые с 25 июля.

Также снижается и курс евро. Он зафиксирован на отметке 59 рублей 64 копейки.

Центробанк установил на 19 августа официальный курс доллара 59 рублей 96 копеек, евро — 60 рублей 90 копеек.