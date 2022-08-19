Уфа, , 10:55 — REGNUM Башкирия участвует в апробации федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Эту информацию 19 августа подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

В систему «Моя школа» интегрируют электронный школьный дневник, расписание, журнал, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотека образовательного цифрового контента, видео-конференц-связь на базе «Сферума». Система была разработана на отечественном программном обеспечении.

Сообщается, что благодаря новому проекту, ученики смогут работать с документами в облачном хранилище, получат доступ к цифровому контенту и банку тестов для самодиагностики, общаться с одноклассниками и учителями в безопасной социальной сети.

Отмечается, что региональные информационные системы будут интегрированы с ФГИС «Моя школа».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 1 сентября 2022 года эту систему запустят в пилотном режиме в 15 субъектах Российской Федерации, а с 1 января 2023 года она будет внедрена по всей России.