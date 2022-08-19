Париж, 19 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. После белухи и косатки на этой неделе в реке Сена недалеко от французского департамента Эр был замечен тюлень, передает BFM TV.

(сс) Pascal Mauerhofer Тюлень

Если парижане до сих пор не могут купаться в Сене, то к ней уже привыкли морские животные. Согласно пресс-релизу Voies navigables de France, после косатки и белухи возле плотины в департаменте Эр был замечен тюлень. Однако присутствие животного не будет иметь «ничего исключительного», заверяет префектура департамента Эр.

«Это никак не связано с заплывшей белухой. Это животное из местной фауны. На уровне устья Сены за несколько лет установилась колония тюленей. В прошлом уже были случаи, когда тюлени поднимались вверх по реке», — сообщили в префектуре.

«Рекомендуем оставить его в покое. Это тюлень, который обычно приходит кормиться в это время года», — отреагировала неправительственная организация (НПО) Sea Shepherd France, занимающаяся защитой морских животных и океана.

«Если животное в добром здравии и ест, мы рекомендуем оставить его в покое и внимательно следить за его передвижениями», — отметили в НПО.

Напомним, несколько дней назад белуху, замеченную в Сене, спасти не удалось. После крупной операции по извлечению кита из шлюза, в котором он застрял, привыкшее к холодным водам животное не вынесло перевозку. Поэтому решение об эвтаназии было принято ветеринарами по прибытии в Кальвадос.