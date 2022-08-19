Якутск, , 10:53 — REGNUM У Якутии были амбиции стать похожей на силиконовую долину, но пока реальность не соответствует мечтам. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов. Он считает, что республике, прежде чем пытаться освоить высокотехнологичную деятельность, стоит сначала потренироваться на организации более простых производств.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

Читайте также: Мишустину показали разработки якутской IT-компании по диагностике COVID-19

«У главы Якутии Айсена Николаева и его команды, да, были амбиции сделать якутскую силиконовую долину или что-то в этом роде, и тут как раз начали открываться IT- парки. В 2012 году была задумка сделать такой технопарк, они обещали 5 тыс. рабочих мест и даже несколько десятков тысяч рабочих мест. Но по данным отчётов упоминаются 360-300 созданных рабочих мест за три года работы», — отметил эксперт.

По его мнению, производство стоит развивать постепенно, а не скачкообразно. Перед тем, как приступать к деятельности в сфере высоких технологий, нужно получить опыт работы, например, в сборке автомобилей или оборудования, подчеркнул Андрей Данилов. Политолог также обратил внимание не то, что в нынешней ситуации развивать IT- будет ещё сложнее, так как раньше специалисты получали знания в этой сфере в других странах, а теперь такой путь фактически отрезан. Собственный уровень якутских IT-специалистов пока таков, что они собирают оборудование из китайских запчастей и ставят на него свой софт, но не делают собственные комплектующие.

«Кроме того, чтобы нормально в этой сфере работать, нужно иметь большой стартовый капитал или мощную государственную поддержку. Видимо, об этом размечтались. Отрасль перспективная, не вкладываться в неё нельзя, но пока за три года особых успехов нет. Какая будет отдача, если за три года — 360 рабочих мест? Это в море капля, численность одной деревни в Якутии или одного многоквартирного дома в Якутске. Нужен опыт всегда, и производственный цепочки необходимо налаживать даже для банального сбора мотоциклов или автомобилей. А тут уже высокотехнологичное производство, это уже дорого стоит. Ну и китайцам выгоднее, наверное, у себя собирать. Поставил ангар, его топить не надо, и труд там оплачивается ещё ниже чем в Якутии», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Якутии председателя правительства России Михаила Мишустина ему показали IT-парк в Якутске. Там программисты продемонстировали проекторы на якутском софте, разработки компании «Сайберия», которая внедряет в медучреждениях республики искусственный интеллект для работы в здравоохранении, систему распространения видеоконтента для кинотеатров «Extra Cinema», IT-школу «АЛТАН» и платформу искусственного интеллекта «ОнкоПоиск», способную выявлять рак на ранних стадиях.