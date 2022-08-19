Размечтались о господдержке — эксперт об IT-планах Якутии
Якутск, 19 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. У Якутии были амбиции стать похожей на силиконовую долину, но пока реальность не соответствует мечтам. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов. Он считает, что республике, прежде чем пытаться освоить высокотехнологичную деятельность, стоит сначала потренироваться на организации более простых производств.
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По его мнению, производство стоит развивать постепенно, а не скачкообразно. Перед тем, как приступать к деятельности в сфере высоких технологий, нужно получить опыт работы, например, в сборке автомобилей или оборудования, подчеркнул Андрей Данилов. Политолог также обратил внимание не то, что в нынешней ситуации развивать IT- будет ещё сложнее, так как раньше специалисты получали знания в этой сфере в других странах, а теперь такой путь фактически отрезан. Собственный уровень якутских IT-специалистов пока таков, что они собирают оборудование из китайских запчастей и ставят на него свой софт, но не делают собственные комплектующие.
Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Якутии председателя правительства России Михаила Мишустина ему показали IT-парк в Якутске. Там программисты продемонстировали проекторы на якутском софте, разработки компании «Сайберия», которая внедряет в медучреждениях республики искусственный интеллект для работы в здравоохранении, систему распространения видеоконтента для кинотеатров «Extra Cinema», IT-школу «АЛТАН» и платформу искусственного интеллекта «ОнкоПоиск», способную выявлять рак на ранних стадиях.