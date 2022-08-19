Смоленск, , 10:52 — REGNUM Бывший глава Гагаринского района Смоленской области предстанет перед судом по обвинению в четырёх эпизодах превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как полагает следствие, обвиняемый, являясь руководителем муниципального образования, в 2017–2018 годах поручил своим подчинённым под угрозой увольнения обеспечить победу конкретной коммерческой организацией — ООО «Алгоритм», интересы которой он лоббировал, в открытом конкурсе на заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации реконструкции блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях в городе Гагарин. После завершения конкурса другая организация — участница конкурса обжаловала его результаты в Арбитражном суде. Тогда обвиняемый поручил в срочном порядке заключить контракт с лоббируемой им фирмой.

« После этого по указанию главы муниципального образования для предоставления в суд были сфальсифицированы акт о приемке выполненных работ, в соответствии с которым организацией-победителем работы выполнены на 84%, а также счет на оплату данных работ», — уточнили в СК.

Следователи оценили ущерб, который теперь уже бывший глава причинил бюджету района, в 250 тысяч рублей — именно на эту сумму отличалась цена, по которой был заключён контракт, от цены другого участника конкурса.

Также в 2018–2019 годах глава района, также под угрозой увольнения, поручил сотрудникам не допустить участия в торгах на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева в городе Гагарин каких-либо иных участников, кроме ООО «Спецпроект-Регион». В результате контракт был заключён с этой фирмой.

Кроме того, в 2019–2020 году обвиняемый, также дав незаконное указание подчинённым, обеспечил участие в аукционе и последующее заключение контрактов на благоустройство дворовых и общественных территорий с определенными подрядчиками.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший глава Гагаринского района Смоленской области был задержан в конце сентября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Смоленский суд арестовал главу Гагаринского района