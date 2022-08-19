Смоленск, 19 августа 2022, 10:52 — REGNUM Бывший глава Гагаринского района Смоленской области предстанет перед судом по обвинению в четырёх эпизодах превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.
Как полагает следствие, обвиняемый, являясь руководителем муниципального образования, в 2017–2018 годах поручил своим подчинённым под угрозой увольнения обеспечить победу конкретной коммерческой организацией — ООО «Алгоритм», интересы которой он лоббировал, в открытом конкурсе на заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации реконструкции блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях в городе Гагарин. После завершения конкурса другая организация — участница конкурса обжаловала его результаты в Арбитражном суде. Тогда обвиняемый поручил в срочном порядке заключить контракт с лоббируемой им фирмой.
Следователи оценили ущерб, который теперь уже бывший глава причинил бюджету района, в 250 тысяч рублей — именно на эту сумму отличалась цена, по которой был заключён контракт, от цены другого участника конкурса.
Также в 2018–2019 годах глава района, также под угрозой увольнения, поручил сотрудникам не допустить участия в торгах на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева в городе Гагарин каких-либо иных участников, кроме ООО «Спецпроект-Регион». В результате контракт был заключён с этой фирмой.
Кроме того, в 2019–2020 году обвиняемый, также дав незаконное указание подчинённым, обеспечил участие в аукционе и последующее заключение контрактов на благоустройство дворовых и общественных территорий с определенными подрядчиками.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший глава Гагаринского района Смоленской области был задержан в конце сентября 2021 года.
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