Молдавия, , 10:51 — REGNUM Агентство материальных резервов Молдавии объявило тендер на покупку пшеницы нового урожая для пополнения государственного резерва. Об этом 19 августа сообщает агентство «Инфотаг».

Пшеница

По данным журналистов, планируется закупить 41,7 тыс. тонн пшеницы. Максимальная цена за тонну составляет 4832 лея (около 15 тыс. рублей), а общая стоимость партии не должна превысить 201,6 млн леев (около 630 млн рублей).

Ранее в минсельхозе Молдавии сообщили, что ожидаемый объём урожая пшеницы — около 800 тонн, при годовом внутреннем потреблении, без учёта фуража, 330 тыс. тонн.

Напомним, ранее власти Молдавии ввели запрет на экспорт пшеницы, опасаясь нехватки продукта.

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