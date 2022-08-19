София, , 10:48 — REGNUM Совет Министров Болгарии собрался сегодня, 19 августа на свое экстренное заседание для рассмотрения вопроса относительно судьбы доставленного на болгарскую территорию газа из США. Об этом сообщает БНР.

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Детали повестки дня не разглашаются. По словам независимых экспертов, у болгарских министров нет четкого ответа на ультиматум, ранее выдвинутый официальным Вашингтоном.

Напомним, ранее Соединенные Штаты заявили о том, что в случае неоплаты за поставленные американские носители 19 августа, на официальную Софию будут наложены многомиллионные штрафы.

Как сообщал ИА REGNUM, накануне в один из болгарских черноморских портов прибыло три танкера с американским сжиженным «голубым топливом». При этом сегодня Болгария не располагает достаточными возможностями для его закачки в специальные хранилища.