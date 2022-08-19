Париж, , 10:48 — REGNUM Организация по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями Handicap International заявила, что её работа в Афганистане и ряде других кризисных стран всё чаще сталкивается с препятствиями.

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По сообщению информационного агентства «Шафакна», Handicap International написала в своём заявлении, что доступ к людям с ограниченными возможностями, раненым или пожилым людям в этих странах становится всё более и более трудным.

Отмечается, что ситуация ухудшается в таких странах, как Афганистан, Йемен, Мьянма, Колумбия, Ливия и Гаити. Согласно заявлению, команды организации не могут добраться до нуждающихся в этих странах из-за плохой ситуации с безопасностью.

Жан-Пьер Деламир, директор этой организации, сказал, что эти категории уязвимых людей в данных странах не имеют доступа к помощи или необходимому медицинскому обслуживанию.

«Почти половина стран, в которых действует Handicap International, находятся в состоянии кризиса. Перспективы на ближайшие годы выглядят мрачно», — подчеркнул он.

Деламир указал на вооружённые конфликты, последствия климатического кризиса, засухи и наводнения, продовольственный кризис, продолжение пандемии коронавируса и другие случаи, которые увеличили потребность в гуманитарной помощи.

Согласно отчёту ООН, в декабре 2021 года 274 миллиона человек в мире зависели от гуманитарной помощи, а число перемещённых лиц в мире в этом году достигло 100 миллионов. Деламир сообщил, что 460 сотрудников этой организации стали жертвами насилия в 2021 году.