Сеул, , 10:51 — REGNUM В Южной Корее высказали опасения по поводу того, что экономика страны может потерять импульс роста из-за высокой инфляции и замедления темпов роста экспорта на фоне повышенной внешнеэкономической неопределенности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, именуемом «Зеленая книга», отмечается, что быстрое повышение процентной ставки ФРС, замедление экономического роста в Китае и конфликт на Украине увеличили риски ухудшения состояния мировой экономики.

«Внутренний спрос восстанавливается умеренными темпами благодаря улучшениям на рынке труда и восстановлению рынка личных услуг», — говорится в отчете.

Отметим, что министерство финансов упоминает о возможности замедления темпов экономического роста третий месяц подряд.

В июле текущего года индекс потребительских цен в Южной Корее достиг 6,3%, что является самым высоким показателем за последние 24 года. Кроме того, Бан Кореи повысил учетную ставку на 0,5%.

Экспорт, являющийся основным двигателем экономического роста Южной Кореи, вырос в июле на 9,4%. Однако несмотря на это страна на протяжении четырех месяцев страдает от торгового дефицита.

Напомним, что в июне правительство Южной Кореи понизило прогноз темпов экономического роста на текущий год до 2,6%, резко повысив прогноз по инфляции до 4,7%.