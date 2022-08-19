Пермь, , 10:48 — REGNUM Пермский краевой суд 19 августа определил территориальную подсудность резонансного дела экс-руководителя УФССП по региону Игоря Кожевникова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Вынесено постановление о направлении уголовного дела для рассмотрения по существу в Пермский районный суд Пермского края.

Напомним, бывший главный пристав Прикамья обвиняется в коррупционных преступлениях: взяточничестве, организации мошенничества с использованием служебного положения и злоупотреблении должностными полномочиями. Общая сумма взяток составила 15 млн рублей. Их он получал совместно с другим лицом. Кроме того, он вместе с подчиненной организовал схему обналичивания через счета отдела службы судебных приставов свыше 222 млн рублей.

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