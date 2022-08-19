Москва, 19 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Атомные подводные лодки Северного флота «Северодвинск» и «Вепрь, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, который прошёл 31 июля и был посвящён Дню военно-морских сил России на Большом кронштадтском рейде, вернулись в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России Атомная подводный ракетный крейсер «Северодвинск»

«Межфлотский переход из Финского залива в Баренцево море подводники осуществили как в надводном, так и подводном положениях, погрузившись после прохода балтийских проливов в строгом соответствии с международным морским правом», — указано в сообщении.

По пути следования в пункты постоянного базирования экипажи «Северодвинска» и «Вепря» отработали ряд плановых задач, предусмотренных курсом боевой подготовки. Моряки после кратковременного отдыха вернутся к выполнению поставленных задач в море по своему основному предназначению.

Отметим, что российская атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск» была заложена в одноименном городе на заводе «Севмаш» 21 декабря 1993 года. 30 декабря 2013 года К-560 была принята в опытную эксплуатацию. Впервые атомная подводная лодка приняла участие в военно-морском параде, посвященному празднованию Дня ВМФ России, 27 июля 2014 года. «Северодвинск» имеет на борту крылатые ракеты 4-го поколения. С судна в 2013 году впервые был выполнен пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс», в 2014 проводились стрельбы крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» из подводного положения, а 4 октября 2021 года впервые осуществили пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 К-157 «Вепрь» была заложена 16 июня 1990 года на «Севмаше» в Северодвинске. 29 декабря 1998 года была передана Северному флоту. В 2020 году на судне завершили ремонт и модернизацию под ракетный комплекс «Калибр» на СРЗ «Нерпа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в День ВМФ в Санкт-Петербурге 31 июля успешно прошёл Главный военно-морской парад. Морской парад состоял из береговой, водной и авиационной составляющих и проходил сразу в двух локациях — на Неве, в центре Петербурга, и в Финском заливе, на рейде Кронштадта. Это позволило целостно представить облик современного ВМФ России. На Кронштадтском рейде в статической части были представлены корабли большого водоизмещения, которые просто не могут зайти в Неву. Среди них сразу две атомных подводных лодки — атомный подводный крейсер проекта 885 «Северодвинск» и многоцелевая атомная подводная лодка «Вепрь», а также корвет «Бойкий» и большой десантный корабль «Иван Грен».

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