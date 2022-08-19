Москва, 19 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Фонд «Общественное мнение» изучил отношение граждан России к работе президента страны Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как следует из данных социологического исследования, российскому президенту доверяют 77% граждан России, «скорее не доверяют» — 12%.

При этом 81% респондентов считает, что российский президент работает «скорее хорошо». Обратного мнения придерживается 10% участников исследования, ещё 9% затруднились с ответом.