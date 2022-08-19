Новосибирск, 19 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую неделю в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Об этом он сообщил 19 августа в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Посетил район Мариуполя, восстановление которого находится в зоне ответственности Новосибирской области. Встретился с главой района, пообщался с местными жителями, — уточнил Травников. — На месте оценил размер ущерба и объём необходимых работ. Разрушений масса, обстрелами повреждены здания, инженерные системы».

Он отметил, что в ближайшее время новосибирские специалисты начнут восстанавливать жилой фонд и коммунальную инфраструктуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Луганск отправилась очередная группа новосибирских медиков — для помощи коллегам из ЛНР.

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