Краснодар, , 10:46 — REGNUM Видеозапись задержания в городе Краснодар агента Службы безопасности Украины «СБУ» с позывным «Арчи», который является российским гражданином, опубликовало 19 августа ФСБ России.

Задержание Publicdomainpictures.net

На выложенных в интернет кадрах виден момент задержания, а также обыск дома и в автомобиле у задержанного агента СБУ, в ходе которого были найдены флэш-карты, иностранная валюта, жёсткие диски компьютеров, банковские карты и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Краснодаре задержали гражданина России, являющегося агентом Службы безопасности Украины.