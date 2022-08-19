Краснодар, 19 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Видеозапись задержания в городе Краснодаре агента Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным «Арчи», который является российским гражданином, опубликовало 19 августа ФСБ России.

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На выложенных в интернет кадрах виден момент задержания, а также обыск дома и в автомобиле у задержанного агента СБУ, в ходе которого были найдены флэш-карты, иностранная валюта, жёсткие диски компьютеров, банковские карты и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Краснодаре задержали гражданина России, являющегося агентом Службы безопасности Украины.