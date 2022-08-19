Москва, 19 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Правительство России планирует выделить 36 млрд рублей сельскохозяйственному бизнесу, чтобы аграрии смогли компенсировать затраты по кредитам из-за увеличения ставки Центробанка в конце февраля 2022 года. Об этом говорится в проекте постановлении правительства.

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«Общий объем финансового обеспечения на реализацию решения, предусмотренного проектом акта, на 2022, 2023 и 2024 годы — 35 971 517 600 рублей», — передает ТАСС со ссылкой на выдержки из проекта.

Отмечается, выделенная из федерального бюджета сумма должна на 100% покрыть затраты на уплату процентов по кредитам и займам, которые подорожали после повышения ставки ЦБ.