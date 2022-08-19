Сеул, , 10:48 — REGNUM Уровень поддержки политики главы Южной Кореи Юн Сок Ёля по-прежнему колеблется на уровне ниже 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Согласно результатам опроса, проведенного с 16 по 18 августа среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, рейтинг одобрения президента страны составил 28%, что на 3% больше по сравнению с опросом, проводившимся на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 64% респондентов. За неделю показатель сократился на 2%.

В качестве причин неодобрения президента респонденты отметили: кадровые назначения (26%), некомпетентность и отсутствие опыта и квалификации (11%), плохая коммуникация (7%).

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 36%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 34%.