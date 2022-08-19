Москва, , 10:42 — REGNUM В Свердловской области стоит запустить пилотный проект, в рамках которого можно было бы установить приоритет малого и среднего бизнеса при розыгрыше тендеров от крупных предприятий, отметил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Александр Демин duma. gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дёмин предложил формировать рейтинг российских регионов по уровню поддержки малого и среднего бизнеса на основе оценки доли работающих в этом бизнесе и темпов прироста выручки.

По его словам, развитие моногородов невозможно, если не выстраивать связи между крупными промышленными предприятиями и малым и средним бизнесом, который бы выполнял сервисные функции, необходимые для поддержания жизнедеятельности комбинатов.

«Предлагаю сделать в Свердловской области пилотный проект, где был бы установлен приоритет малого и среднего бизнеса при розыгрыше тендеров от крупных предприятий, промышленных производств — чтобы поддерживать местные компании и развивать экономику региона», — отметил Дёмин в своём телеграм-канале.

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