Москва, 19 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Страны Запада продолжают готовиться к вооружённому конфликту с Россией. Об этом заявил 19 августа секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Он выступает на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Патрушева, Запад не прекращает готовиться к открытому вооружённому противостоянию с Россией, при этом уже развязал против нашей страны гибридную войну.

«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — заявил секретарь Совбеза.