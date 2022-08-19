Патрушев: Запад готовится к открытому вооружённому конфликту с Россией
Москва, 19 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Страны Запада продолжают готовиться к вооружённому конфликту с Россией. Об этом заявил 19 августа секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Kremlin.ru
Николай Патрушев
Он выступает на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам Патрушева, Запад не прекращает готовиться к открытому вооружённому противостоянию с Россией, при этом уже развязал против нашей страны гибридную войну.
«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — заявил секретарь Совбеза.