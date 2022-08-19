Париж, , 10:42 — REGNUM Полиция во Франции открыла огонь после отказа двух правонарушителей подчиниться, передает BFM TV.

Французские полицейские ErrorTribune

Человек скончался в ночь с четверга на пятницу в Венисье после отказа подчиниться. Еще один подозреваемый получил серьезное ранение.

События происходили на парковке супермаркета, когда полиция пыталась остановить угнанный автомобиль. Водитель бросился к полицейскому, который воспользовался оружием. Другой полицейский открыл огонь по машине, 26-летний водитель получил ранение в голову, а 20-летний пассажир скончался от полученных травм. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Было начато два расследования: одно по делу о насилии в отношении лица, обладающего государственной властью, а другое в отношении применения оружия полицейскими.