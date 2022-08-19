Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Международное сообщество должно перестать ожидать, пока в Афганистане откроются школы для девочек, и отреагировать на эту реальность. Об этом заявила сотрудница международной организации Human Rights Watch Хизер Барр.

Школы для девочек в Афганистане Newsmedia.tasnimnews.com

Как сообщает информационное агентство «Шафакна», Хизер Барр, глава женского отдела Human Rights Watch, заявила в «Твиттере», что в ближайшее время «двери школ не откроются для учениц старше шестого класса».

Барр написала об этом в ответ на заявления Забихуллы Муджахида, официально представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который сказал, что среди улемов есть разногласия относительно открытия школ для девочек.

Глава женского отделения HRW заявила, что международное сообщество должно немедленно предложить альтернативные варианты образования для афганских девочек.

Хизер Барр также призвала международное сообщество ввести запрет на поездки и другие необходимые санкции в отношении лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Забихулла Муджахид недавно заявил в интервью, что консенсус по поводу открытия школ для девочек пока не достигнут, и если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут настаивать на этом, среди улемов возникнет раскол.