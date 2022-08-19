Берлин, , 10:47 — REGNUM Германские спецслужбы обеспокоены попытками расколоть общество. Угроза исходит от России, а также от экстремистов и сторонников конспирологических теорий, пишет газета Handelsblatt.

Германия. СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, 17 августа в Кёльне выступил президент Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг. В его ведомстве считают, что «радикализированное меньшинство», включающее и правых экстремистов, и сторонников теорий заговора, намерено мобилизовать свои ряды за счёт таких тем, как конфликт на Украине, рост цен, пандемия и инфляция.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных инструментов, призванных расколоть германское общество», — добавил Хальдеванг.

По его словам, «российские агенты» целенаправленно распространяют дезинформацию о дефиците газа или растущих ценах на продовольствие, чтобы посеять панику.

Издание отмечает, что в ситуации с поставками российского газа действительно нет ясности. Это чревато в дальнейшем социальными протестами и политическим расколом, что беспокоит политиков.

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