Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал новый контракт с форвардом Леброном Джеймсом. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба клуба.

Shea Huening Леброн Джеймс

О деталях контракта не сообщается. Ранее СМИ сообщали, что 37-летний американский баскетболист продлит контракт на два года, в течение которых заработает $97,1 млн.

Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. Он по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В составе сборной США он дважды стал олимпийским чемпионом (2008, 2012).