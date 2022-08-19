Москва, , 10:35 — REGNUM Сообщения о том, что американская компания Pfizer, являющаяся производителем вакцины от COVID-19, просит отклонить иск разоблачителя о манипуляции данными, потому что правительство США знало о мошенничестве с её препаратом, прокомментировал 19 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков ParisSeptembre2014

«В компании Pfizer прекрасно обо всем знали и тайно сообщили о махинациях правительству США, и теперь на это ссылаются, а не аппелируют к своей невиновности, прекрасно понимая, что виновны», — отметил он в своём сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что компания Pfizer подала ходатайство об отклонении иска информатора о манипуляции данными во время клинических испытаний её вакцины на основании того, что правительство США знало об этом мошенничестве.