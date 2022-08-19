Новосибирск, 19 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области на железнодорожной станции Инская обнаружена капельная течь соляной кислоты из контейнера грузового состава. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Проводятся работы по транспортировке контейнера на тупиковый путь», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на движение поездов инцидент не повлиял, угрозы жизни и здоровью населению нет.

При этом на место высланы пожарно-спасательные подразделения, автомобиль химико-радиометрической лаборатории, муниципальная аварийно-спасательная служба, новосибирский центр «Экоспасс» и аварийно-спасательная служба региона.