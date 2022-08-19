Томск, 19 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Томске завершено расследование Антимонопольной службы по факту неправомерного начисления абонентам платы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ведомства.

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Ранее в томское УФАС обратились восемь предпринимателей с жалобой на «Томскводоканал». По их словам, организация незаконно выставила им плату за сброс загрязняющих веществ. В ходе расследования были выявлены другие жертвы ошибки предприятия.

Как отмечается, с 3 июня 2020 года был введён новый вид платы — за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов. Однако из-за неопределённого толкования норм, плата была начислена почти 13 тыс. абонентов в Томске.

«В ходе рассмотрения дела водоснабжающая организация признала ошибочность произведённого начисления и осуществила перерасчёт 12 793 абонентам в суммарном размере14 727 106,2 рублей», — отметили в управлении.