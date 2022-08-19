Чебоксары, 19 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Аномальная жара в Чувашии продлится ещё минимум неделю. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Марина Каширская ИА REGNUM© Урожай в августе

По его словам, причиной жары в республике стал блокирующий антициклон, который приносит в Чувашию горячий воздух из Средней Азии и ограждает от дождей. На следующей неделе из-за прихода тропической воздушной массы у земли будет на 16 градусов жарче, в результате днём ожидается +30…+32 градуса, а по ночам температура будет опускать до +17…+19. К этом добавится слабый ветер.

Жаркая погода, по прогнозу, продлится ещё минимум неделю. По предварительным прогнозам, значительное похолодание произойдёт в конце августа.

Синоптик-любитель отмечает, что август-2022 стал самым засушливым в Чебоксарах за 11 лет, с 2011 года, когда также выпало 3 мм осадков, и было очень жарко, до +33 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии из-за жары и высокой пожароопасности с 28 августа вводятся ограничения при посещении лесов и усиливается патрулирование в лесничествах.